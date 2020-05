Horacio Calcaterra es uno de los futbolistas que mayor crecimiento tuvo desde su llegada a la Liga 1 Movistar 2020, ya que incluso fue convocado a la selección peruana luego de brillar en Sporting Cristal. Sin embargo, su pase al club ‘rimense’ fue muy polémico y se ganó la crítica de la hinchada de Universitario.

La primera experiencia de ‘Calavera’ en el fútbol peruano fue en Unión Comercio, equipo donde destacó y en el 2012 fue fichado por los ‘cremas’, quienes le tenían mucha fe, y se perfilaba para ser una de las figuras. Pero al año siguiente y contra todo pronóstico se marchó al conjunto ‘Celeste’. Esta semana, después de tanto tiempo, explicó el porqué de su salida.

“Yo cuando llegué a Perú, siempre pensé que Cristal era el más grande. En mi país se le conoce mucho, aunque más se le reconoce como Sporting que como Cristal. Siempre quería jugar acá”, fueron las primeras palabras del popular ‘Calca’, quien dejó en claro que su prioridad siempre fue la ‘Celeste’.

Mosquera fue clave para su traspaso de Universitario a tienda ‘rimense’: “Cuando llegué a la 'U', me encontré con Roberto y me comentó que le hubiese encantado que estuviera en el equipo, pero que a final de año ya se vería”.

El argentino nacionalizado peruano no la pensó dos veces y al ver que tenía posibilidades de irse a Cristal hizo todo lo posible para que su sueño se haga realidad. Asimismo, contó que el conjunto 'merengue' quería ampliar su contrato, pero el volante la 'hizo larga' hasta que llegara la oferta de los 'cerveceros'.

“Michael Debakey me convenció para venir acá (a Cristal), aunque ya tenía ganas de ir. Nunca he dudado de las decisiones que he tomado. Vine con la idea de ayudar y de ir metiéndome de a pocos al equipo. No me arrepiento. Me fue bien”, añadió Calcaterra, que ya lleva ocho temporadas vistiendo la camiseta del Sporting.