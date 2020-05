Elo Bengoechea, hija del exentrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, salió a desmentir los rumores que la relacionaban con el futbolista Hansell Riojas a través de su cuenta oficial de Twitter.

La periodista de UCI Noticias aclaró algunos comentarios que venían circulando contra su persona. Entre ellos, también, los que señalaron que Pablo Bengoechea le consiguió trabajo.

“Cosas que se comentan y no son verdad: mi padre jamás me consiguió un trabajo. Mucho menos pagó/paga para que yo trabaje. Mi padre jamás me consiguió un entrevistado. Ni siquiera un teléfono. Nunca ‘estuve’ con Hansell Riojas y cómo me canse, lo aclaro. Abrazo a todos", posteó Elo Bengoechea.

Elo Bengoechea arremete contra el ‘Tigrillo’ Navarro

Elo Bengoechea, anteriormente, criticó al periodista deportivo Carlos Alberto Navarro, más conocido como el ‘Tigrillo’. La hija del exestratega de Alianza Lima puso en sus redes sociales que el comunicador había colgado su entrevista de Diego Forlán sin haberle dado créditos.

“¡Hola! Estamos súper felices de la repercusión y eco que han hechos los medios del trabajo que hacemos en UCI Noticias. Nos encantaría que cuando lo hagan, nos citen. No te arrobo ‘Tigrillo’, porque no sé cuál es tu cuenta oficial de Twitter. Le pido a mi comunidad ayuda. ¡Saludos!”, publicó Elo en sus redes sociales.

La entrevista a la que hizo alusión Elo, es el diálogo que tuvo con el uruguayo, quien habló sobre Jefferson Farfán, la selección peruana de fútbol, lo que aprendió siendo entrenado por Pablo Bengoechea en Peñarol, entre otras cosas.