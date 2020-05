“La fe es lo más lindo de la vida”: ‘Cuto’ Guadalupe y una confesión sobre su popular frase

La región Callao ha iniciado cursos deportivos virtuales para que cerca de 50.000 escolares puedan recibir clases de Miguel Rebosio, Alfonso Yáñez, Mario Gómez, Omar Zegarra y Luis Guadalupe, exfutbolistas de la selección peruana. El popular ‘Cuto’ nos cuenta con profundidad su relación con el proyecto.

¿Por qué aceptaste formar parte?

Soy ‘chalaco’ y me siento identificado con lo que vivimos. Es la primera plataforma digital con un nivel tan exitoso. El deporte es una herramienta que te ayuda a cumplir tus sueños.

¿La plataforma te habría servido cuando eras niño?

Claro que sí. Nosotros también les damos charlas, nos conocen, hemos estado en la selección peruana y hablamos el mismo idioma. Estamos para ayudarlos y los padres deben apoyar. La formación viene desde casa, los valores que te inculcan. Hay que formar buenas personas para que tengan claro lo que quieren.

¿Qué te llevó a ser la persona que eres?

El hambre de gloria. Mi madre es mi motivación y eso siempre me ayudó a que nada me distraiga. Hay muchos que creen que ser futbolista es fácil. He logrado muchas cosas, pero de nada sirve si no hablas con los chicos y les cuentas todo lo que sufriste para lograrlo.

¿Qué significa ‘la fe es lo más lindo de la vida’?

Lo dije en un momento muy lindo de mi carrera, la gente siempre me lo recuerda. Hay que ser leal y solidario con el prójimo, la fe abarca muchas cosas, todo tiene un propósito en la vida, a veces uno siente que se le cae el mundo y no es así.

¿Cuál es el momento más lindo de tu vida?

Cuando le compré la casa a mi madre. En el momento hubieron muchas tentaciones, pero fue una promesa que hice y no podía fallar.

¿Tu mayor felicidad?

Ver a mis sobrinos no pasar el hambre que yo pasé, que se realicen como personas, que tengan mejor calidad de vida. Esa es la satisfacción que tengo.