La opción de que Gianluca Lapadula luzca los colores de la selección peruana se esfumó con las declaraciones de Ricardo Gareca hace algunos meses; sin embargo, Johan Fano mantuvo esa opinión desde que el nombre del italiano empezó a sonar, en 2016.

Cuatro años después de encender el debate con el tema de Lapadula en la blanquirroja, el ‘Gavilán’ ratificó su postura, afirmando que el delantero de US Lecce no debería estar en consideración para integrar el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

“Mantengo mi opinión de no convocar a Gianluca Lapadula. La selección está por encima de un nombre. Él rechazó la propuesta y gracias al buen trabajo que se hizo en la selección, se pudo clasificar. Si me volvieran a preguntar, diría lo mismo”, enfatizó Johan Fano a Movistar Deportes.

Además, el asistente técnico de Rionegro Águilas recordó la etapa en la que no fue convocado a la selección peruana por Sergio Markarián pese a tener buen registro de gol y destacar en la liga de México.

"No sé qué intereses tenía Markarián cuando no me convocó. Era goleador en México, volví a Universitario. Me llamó para un partido amistoso, pero no me convocó para las Clasificatorias. No sé por qué me puso la cruz en la selección en ese momento”, expresó Johan Fano.