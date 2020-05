La estrategia de Miguel Trauco para intercambiar camiseta con Neymar

Durante un en vivo de Instagram, Miguel Trauco y Aldo Corzo contaron varias anécdotas. Una de ellas fue la del intercambio de camisetas entre el lateral izquierdo y Neymar tras un partido entre Saint-Etienne y PSG.

Trauco contó que él tiene una amiga en Brasil que tiene afinidad con Neymar. “Yo le dije a esta amiga que quería la camiseta y me hizo el enganche", agregó el exfutbolista de Universitario de Deportes, quien también admitió que le envió un mensaje vía Instagram al brasilero.

Cuando el encuentro entre el Saint-Etienne y PSG culminó, Miguel Trauco fue a buscar a Neymar e intercambiaron camisetas. Las cámaras captaron el preciso instante en el que se dieron un abrazo. En dicho duelo el conjunto de París goleó 6-1 al cuadro del peruano.

El partido celebrado por la Copa de la Liga de Francia terminó en goleada a favor del PSG, pero Trauco consiguió su objetivo fuera de la cancha. “Buen punta es Neymar”, manifestó Aldo Corzo entre risas tras escuchar la curiosa historia.

"Buena punta, también le estoy diciendo que me llame cuando haga una fiesta, pero no me ha respondido. Allí si no me responde el causa, que invite pues”, puntualizó Trauco, quien también indicó que habló con Neymar en portugués puesto que de francés sabe lo básico y de inglés nada.