Un escándalo ha sacudido la Ligue 1 de Francia luego de darse por concluida la temporada debido al brote del coronavirus. El futbolista argelino Farid El Melali fue detenido la noche del pasado lunes 4 de mayo por la policía luego de que fuera captado masturbándose mientras miraba a una vecina.

El mediocampista de 23 años del Angers SOC apareció por la ventana, cerca de las once de la noche, cuando sus vecinos dieron alerta a los agentes del orden tras verlo supuestamente observando a través de su ventana a una mujer que vive en un piso de abajo de su domicilio.

PUEDES VER Miguel Rebosio contó anécdota cuando le hizo una ‘huacha’ a Zinedine Zidane

Además, el incidente ocurrió horas después de que el club francés anunciara la renovación de El Melali hasta junio del 2023. ”¡Tengan la seguridad de que este joven argelino no ha terminado de impresionarnos con su velocidad de ejecución y su juego de pies que lo hacen tan rápido como un rayo!”, se lee en el comunicado del club publicado en Twitter.

Farid El Melali tuvo otro antecedente por masturbase

Sin embargo, no es la primera vez que Farid El Melali está involucrado en una irreprochable situación. Según la cadena ESPN, el argentino fue acusado de masturbarse en público, pero no lograron captar al testigo y el club decidió no aplicar un castigo.

“No se estaba fijando en nadie y no fue agresivo con ninguna persona”, dijo la abogada de El Melali, según declaraciones que recoge el diario Le Courrier de Ouest. El medio agrega que el jugador si confesó a la policía haberse masturbado dos veces en tres semanas.

DATO: Farid El Melali jugó 11 partidos y anotó 5 goles con Angers SOC en la temporada 2019-2020.