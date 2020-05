Pese a que el Gobierno español ha dado luz verde para que los clubes empiecen a entrenar, la plantilla del Eibar teme por su salud y la de sus familiares. A través de un comunicado oficial, los futbolistas y técnicos del equipo han pedido que les garantice que no contagiarán a sus allegados en caso se reanude LaLiga Santander.

“Tenemos miedo a iniciar una actividad en la que no podremos cumplir la primera recomendación de todos los expertos sanitarios, el distanciamiento físico”, empieza el comunicado de los futbolistas. Resaltaron que, por hacer lo que más les gusta, puedan contagiarse y transmitir el virus a sus familiares y amigos.

Además, reclamaron las garantías necesarias para volver a jugar LaLiga. “Lo primero debe ser la salud de todos, y es el momento de que esa idea prevalezca con hechos, no únicamente con palabras. Solo con esa premisa clara, tendría sentido volver a la competición. Pedimos garantías. Exigimos responsabilidad”.

En el comunicado, reconocen también que millones de personas han regresado a sus actividades laborales con menos atención sanitaria. Creen que esta situación no es justa y saben que son “unos privilegiados. Disfrutamos entrenando y jugando cada minuto; por eso queremos jugar. Pero antes que futbolistas somos personas”, se puede leer.

En varias ocasiones, los futbolistas del Eibar han mostrado en público su preocupación por la posibilidad de contagiarse de coronavirus una vez se reanude LaLiga Santander. Por ejemplo, Pape Diop expresó el pasado 16 de abril que no volvería a jugar si es que hay riesgo de un posible contagio.

“Hasta que la salud no esté segura, no me parece bien jugar”, dijo José Ángel el 8 de abril. “Lo más justo sería jugar, pero la salud es lo primero. Y en estos momentos la salud no está garantizada. Hasta que no esté segura la salud, no me parecería bien reanudar la competición”, sentenció el futbolista del Eibar.

Eibar está pasando pruebas médicas

Pese al comunicado, los futbolistas del Eibar se han presentado esta mañana a los entrenamientos pactados por su club, además de pasar por las pruebas sanitarias necesarias para descartar cualquier contagio por COVID-19.