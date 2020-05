Renato Tapia contó en Instagram la vez que pudo fichar por el Liverpool

Renato Tapia y Miguel Araujo hicieron una transmisión en vivo por Instagram en donde recordaron varios momentos de la selección peruana y también contaron divertidas anécdotas. Sin embargo, uno de los momentos que acogida tuvo fue cuando el mediocampista contó la vez que estuvo a cerca de irse al Liverpool.

Los dos jugadores se encuentran en Países Bajos cumpliendo con la cuarentena 'inteligente’ dictada por aquella nación, que tiene registrado actualmente 41.319 casos de personas contagiadas del coronavirus y 5.204 fallecidos. El ex defensor de Alianza Lima no dudó en preguntarle al ‘Capitán del futuro’ acerca de esta peculiar historia con la Premier League.

Renato Tapia comenzó diciendo que todo inició durante el torneo Sudamericano Sub-17 de Ecuador en 2011 porque en dicho campeonato había una gran cantidad de ojeadores de distintas partes del mundo; sobre todo de Europa. Miguel Araujo corroboró la información mencionada por el volante de 24 años.

“Fue espectacular. Fuimos al Sudamericano Sub-17 en Ecuador. Estábamos en el estadio y la gente decía 'acá está el scout de la Lazio y de otros equipos’. Algunos meses después, me invitaron a una prueba en el Liverpool. En junio me fui para allá”, sostuvo el popular ‘Cabezón’.

El futbolista del Feyenoord pudo emigrar desde muy joven al fútbol holandés y su primera experiencia fue en el Twente, el cual tenía convenio con el Club Esther Grande de Bentín y donde llegó antes de cumplir la mayoría de edad. En la escuadra de Róterdam lleva cinco temporadas y esta última 2019/20 había agarrado mayor protagonismo antes de que se suspendiera el torneo por la COVID-19.

Tapia no pudo entrar al equipo inglés y recalcó que hasta la fecha tiene la ‘espina clavada’; por eso cuándo Araujo le preguntó sobre en qué clubes le gustaría jugar, mencionó a los ‘reds’. “Sería Liverpool o Manchester United. Me acuerdo que siempre me despertaba muy temprano para ver partidos de la Premier con mi papá. Nos encantaba”, señaló.