Ver a Cristiano Ronaldo pararse frente al balón para ejecutar el cobro de un penal es, en la mayoría de los casos, garantía de un nuevo grito de gol para él. Lógicamente, los hinchas del equipo rival desean con todo su ser un fallo del portugués, aunque en una ocasión hasta un árbitro esperó que eso ocurra.

Se trata de Howard Webb, recordado exárbitro inglés, quien confesó hace poco en una entrevista con el diario Marca que una vez quiso que ‘CR7’ errara un penal, pues consideró que se había equivocado al señalar la falta.

Webb rememoró el duelo del 2009 entre el Manchester United y el Tottenham, por la Premier League, que finalizó con una mítica remontada de los ‘Red Devils’. El equipo londinense ganaba por 2-0, hasta que el colegiado sancionó la pena máxima por una supuesta infracción de Heurelho Gomes contra Michael Carrick.

“Vi a Carrick llegar primero el balón y después el portero del Tottenham Gomes lo tocó. Fue fácil pitarlo. Esperaba las protestas habituales que vemos por parte de los futbolistas, pero lo que no esperaba era la mirada de asombro de Gomes”, contó.

“En segundos me di cuenta de que me había equivocado pero mantuve la decisión. No sabía en qué, pero tenía la certeza de que algo no iba bien. Solo quería que Ronaldo fallara el penalti”, reveló el exréferi británico.

Para mala suerte suya, el luso no perdonó y mandó el balón al fondo de la red. Gracias a ese gol, el United pudo darle vuelta al partido y finalizar con una victoria por 5-2, resultado importante que, a la postre, ayudó al equipo para proclamarse campeón de la temporada 2008/2009.