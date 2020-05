La propagación del coronavirus en el Perú hizo que el fútbol y las labores de todos aquellos trabajadores ligados a dicho deporte se paralice, tal es el caso de quienes se encargan de mantener el buen estado del gramado de las distintos campos deportivos que albergan los cotejos de la Liga 1 Movistar y los encuentros de la selección peruana.

El Estadio Nacional es uno de los colosos que se ha visto afectado por la medida dictada por el Gobierno, ya que el campo de la casa de la selección peruana luce completamente descuidado porque los encargados de tratarlo se encuentran en sus casas acatando la cuarentena para evitar la expansión de la COVID-19.

El escenario deportivo más importante del Perú, donde también se juegan algunos cotejos de la Liga 1 Movistar, deberá ser sometido a un reacondicionamiento luego de que se levante el aislamiento social para recuperar su buen estado.

Estadio Nacional luce abandonado a causa del coronavirus en el Perú.

Hace unos días el ingeniero Carlos Benavides, quien maneja distintas canchas de Lima y provincias, aseguró que se necesitan como mínimo 45 días para poder poner a punto los campos de juego de los distintos escenarios, como el Estadio Nacional de Lima.

“Cuando se dio el aislamiento social, no hubo punto alguno para poder darle mantenimiento a los campos de juego. El personal no está trabajando para mantener las canchas, básicamente se han estado regando de manera automática, en algunos casos de manera manual, pero más allá de eso no se ha dado”, afirmó

“Para tener los campos bien, al momento en que se pueda volver a trabajar, como mínimo necesitamos 45 días para hacer un control de plagas entre otros. Con este calor, deben existir gusanos e insectos en las canchas, se tiene que dar un control sanitario y también una sobresiembra de canchas de invierno, debemos pasar por un proceso de readaptación", agregó.

PUEDES VER Miguel Rebosio contó anécdota cuando le hizo una ‘huacha’ a Zinedine Zidane

Matute también se encuentra olvidado