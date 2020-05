Hoy se cumplen once años de una de las grandes gestas del Barcelona en la Champions League, pero para algunos también es llamado el “robo más grande del siglo”. Un 6 de mayo, pero del 2009, Andrés Iniesta entró a la historia por el ‘Iniestazo’; el volante anotó un golazo desde fuera del área en el tiempo añadido contra Chelsea en Stamford Bridge. El tanto le dio a su equipo el pase a la final en Roma.

El Barcelona y Chelsea habían igualado sin goles en la ida disputada en el Camp Nou y dejaron la llave abierta para el partido de revancha en Londres. El equipo del Pep Guardiola buscaba dar el golpe de visita y necesitaba un empate con goles para avanzar a la final, mientras que el cuadro de José Mourinho estaba obligado a ganar para lograr el boleto a Roma.

Pitazo inicial en Stamford Bridge y a los 9 minutos el Chelsea ya se había puesto en ventaja con un golazo del ghanés Michael Essien, quien empalmó el balón de volea con el pie izquierdo tras un fallido remate de Frank Lampard. El esférico pegó en el travesaño y entró al arco del portero Víctor Valdés. Locura en las tribunas del estadio.

Los penales no cobrados

Pero, conforme pasaban los minutos, el árbitro noruego Tom Ovrebo iba tomando protagonismo al no cobrar seis penales a favor del Chelsea. Los más escandalosos fueron dos: una mano dentro del área de Gerard Piqué tras una jugada personal de Nicolás Anelka y un remate de Michael Ballack que pegó en el brazo de Samuel Eto’o.

Los jugadores del Chelsea reclamaban airadamente al juez del partido, quien compensó al minuto 66’ con una expulsión del francés Eric Abidal, tras jalón a Anelka fuera del área. Con uno menos, el Barcelona intentaba por todos los medios la igualdad, pero la final parecía lejos. Hasta que llegó el tiempo añadido: el polémico y, a la vez, eterno minuto 93.

El Iniestazo

Dani Alves centró desde la derecha, John Terry despejó de cabeza hacia el lateral derecho y Eto’o tomó el balón. El camerunés tocó para Lionel Messi, quien vio solo a Iniesta. El mediocampista estaba justo en la frontal del área del Chelsea. El ‘8’ le pegó un derechazo al ángulo izquierdo de Petr Cech y firmó el 1-1. Iniesta se quitó la camiseta y se lanzó al césped para festejar el tanto, mientras Guardiola corría de un lado a otro en el banco.

“Prácticamente no tiramos entre los tres palos durante todo el partido pero seguimos insistiendo hasta el final y cuando nadie lo imaginaba llegó ese 1-1 que nos dio la clasificación. Tuvo una importancia brutal y a nivel personal, uno de los mejores momentos que he vivido en mi vida deportiva, quedará para siempre en la historia del Barça y para mí tener ese privilegio es algo muy bonito”, recordó Iniesta en una entrevista a Barca TV.

La confesión de Tom Ovrebo

En 2019, en unas declaraciones que recoge el diario El Español, el árbitro Tom Ovrebo relató los momentos que vivió luego del Chelsea vs. Barcelona. El noruego aceptó sus errores, explicó que hubiese tenido la ayuda del VAR y que ese encuentro lo dejó fuera del Mundial Sudáfrica 2010.

“He de reconocer que por dentro estaba hirviendo. Fue en el vestuario donde me di cuenta de lo controvertido que había sido todo. En el espacio de dos horas, pasé de ser un árbitro bastante respetado a convertirme en el tonto más grande del fútbol internacional. No fui a la Copa del Mundo (de 2010). Mi equipo y yo sabíamos que teníamos muchas posibilidades de ir si hacíamos un buen trabajo en Stamford Bridge. Al final no lo hicimos y creo que es natural que nuestra oportunidad de estar en el Mundial de Sudáfrica desapareciera", reveló.

Ese año, el Barcelona acabaría ganando el triplete y posterior sextete.