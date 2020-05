Marulanda sobre regreso de la Liga 1: “Es muy difícil, el virus está en un grado alto de contagio”

La Liga 1 del fútbol peruano prepara su regreso a las canchas. La Federación Peruana de Fútbol mantuvo una videoconferencia con los clubes del campeonato profesional para analizar qué medidas tomar frente al coronavirus. Vìctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, se refirió al tema y dejó claro que por ahora es muy difícil decidir.

Marulanda aseguró que Alianza Lima ha hecho llegar propuestas relacionadas con el protocolo que se puede seguir en los entrenamientos, pero aún no para los partidos, puesto que el virus está en un grado tan alto de contagio que sería muy difícil que se pueda jugar. “Estamos a la espera de una aceptación total por parte de la gerencia y directorio”, afirmó a TV Perú Deportes.

Sobre Jean Deza, el directivo de Alianza Lima dejó entrever que hay pocas posibilidades que el jugador se mantenga en La Victoria, pues han hecho todo lo que puede hacer un club desde todos los aspectos y el tema ya se encuentra en un escenario legal. “Esperamos a ver qué nos dice al abogado sobre el futuro de este chico”, puntualizó.

Por otro lado, Jorge Luis Pinto sostuvo hace algunos días que era Marulanda quien no quería verlo en el club. Al respecto, el exfutbolista se defendió: “Me parece extraño que hable eso. Cuando hablo lo hago de forma directa como a él le gusta. Yo no mando a decir nada a nadie. Le tengo admiración, respeto y gratitud total. No sé quién está poniendo en boca mía palabras que no son", intentó argumentar.

Liga 1 comprará pruebas moleculares

“La FPF se hará cargo de la adquisición de pruebas moleculares para todas las personas que participan en un partido de fútbol y los procedimientos de aplicación serán supervisados por las autoridades sanitarias”, dijo Lozano.