Leao Butrón: “Los memes del ‘quino’ eran buenisimos. Me picaba, pero me divertía”

Tres temporadas después de terminar con la sonada frase de ‘se viene el quino’, en alusión al tiempo que Alianza Lima no lograba un título nacional, uno de los líderes del equipo Leao Butrón se refirió al respecto con humor.

El portero del cuadro blanquiazul recordó la etapa de los memes y burlas sobre el supuesto quinceañero en La Victoria, y aunque para muchos fue molestoso, el jugador de 43 años reconoció que se divertía con las ocurrencias de los hinchas rivales.

“Tengo que aceptar que los memes del ‘quino’ eran buenísimos, parte del fútbol son estas bromas, me picaba un poquito pero me divertía, cuando campeonamos todo cambió y hemos enfrentado muchas veces a la 'U', pero tengo muchos amigos de Universitario. La gente cree que yo le tengo bronca y eso no es así”, enfatizó Leao Butrón a ‘NPelotas’.

Leao Butrón se refirió sobre el sonado 'quino' de Alianza Lima. | Foto: GLR

Además, el capitán de Alianza Lima reconoció que parte del deporte es sobrellevar este tipo de bromas, pese que hay un grupo de desadaptados que tratan de llevarlo por el lado delincuencial.

“Muchos malandrines han intentado hacer ver que esto es una guerra, pero no hay que dejar que esa gente le gane al fútbol, es pasión, son bromas, cánticos y hay que aceptarlo de una buena manera porque es un espectáculo”, expresó.

Asimismo, destacó que los números están a su favor en cuanto a enfrentamientos con su archirrival deportivo de trata, por lo cual señala familiaridad con el estadio de Ate. “Tengo muchos más partidos que ganados que perdidos ante la 'U' por si acaso, el Monumental es mi casa”, sentenció Leao Butrón.