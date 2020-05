Alianza Lima no ha tenido la estabilidad esperada en los últimos dos años. Desde la abrupta salida de Miguel Ángel Russo hasta la partida de Pablo Bengoechea, los ‘blanquiazules’ no han encontrado regularidad. Leao Butrón, referente del plantel ‘íntimo’ respondió a rumor de una “camita” contra ambos directores técnicos.

“Algunos idiotas tuvieron la osadía de decir que Rinaldo (Cruzado) y yo le hicimos la ‘camita’ a Miguel Ángel Russo, y que luego este año a Pablo (Bengoechea) también se la hicimos”, inició Leao Butrón para el programa N’Pelotas.

Leao, considerado el mejor arquero del fútbol peruano en los últimos años, aseguró que hay que hacerle recordar a la gente mal pensada que en el 2019 cuando Russo dirigía a Alianza Lima, él estaba operado y no era partícipe de los entrenamientos. “O sea, según ellos, yo cogía mi celular y decía a los futbolistas que jueguen mal”, expresó sarcásticamente Butrón.

El portero de Alianza Lima fue tajante al referirse a Pablo Bengoechea: “Lo conocemos a él y a todo su comando técnico hace tres años. Más que profesionales éramos amigos. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Las redes sociales son maravillosas, pero también sirven para escribir estupideces. Yo nunca he visto una ‘camita’ y dudo mucho saber cómo se hace una”.

“¿Cómo se le dice a un compañero que no se esfuerce? Todos nos esforzamos, yo pienso en el futuro de mi familia. Si le va mal al técnico, nos va mal al resto. O sea ahora que se fue Pablo y no ganamos no vamos a decir que es su culpa, todos tenemos la culpa”, concluyó el jugador de Alianza Lima.