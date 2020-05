Aldo Olcese: “En China, sin saber, he comido perro pero debo admitir que estaba rico” [VIDEO]

Tras estar tres años en Alianza Lima, Aldo Olcese Vasallo partió al extranjero en el 2005. El exfutbolista se uniría al Shenyang Ginde de China donde jugaría 12 encuentros y anotaría 3 tantos. Al no adaptarse al fútbol asiático, decidió regresar al club ‘blanquiazul’ hasta el 2007.

Pese a estar pocos meses en el conjunto chino, Aldo Olcese tuvo varias anécdotas graciosas. En conversación con el programa de DirecTV, De fútbol se habla así, el exvolante de Alianza Lima contó que llegó a comer perro en un restaurante. Ante el asombro de los panelistas, afirmó que el plato estaba rico.

“En China, por ejemplo, en mi caso, sin saber he comido perro”, empezó a contar Aldo Olcese seguido de las risas de los conductores. “Lo que pasa es que nosotros teníamos un buffet dentro del club y yo me serví algo como un guiso de carne y empecé a comer, estaba muy rico”, siguió contando el exjugador.

“Mi compañero que estaba a mi costado, que era un yugoslavo me dice ‘¿Sabes qué estás comiendo?’ y le digo ‘No, no sé’, me responde ‘Estás comiendo guau guau’”. Ante esto, Aldo Olcese se mostró incrédulo, por lo que pidió una segunda opinión, la de su entrenador.

“¿Profe, qué estoy comiendo?, entonces asoma la cabeza y me dice ‘guau guau’”. Tras esto, el exjugador de Alianza Lima reconoció que no siguió comiendo pese a que estaba rico. “Dejé ese plato y agarré uno de gato”, finalizó seguido de las risas de los conductores.