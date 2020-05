Gallese sobre la Copa América 2021: “Tenemos jugadores para salir campeones”

Pedro Gallese se dio un tiempo en medio de la cuarentena para dar su opinión sobre el cambio de técnico en Alianza Lima, temas de la selección peruana de cara a la próxima Copa América 2021 y del experimentado portero Leao Butrón en UCI Noticias.

“Es difícil, pero creo que tenemos los jugadores para hacerlo (ganar la Copa América). Ya hemos llegado a una final que no es poca cosa y nos enfrentamos al anfitrión de la copa que era Brasil, un gran equipo, pero yo creo que este grupo tiene para cosas importantes y ya tiene que apuntar a ser campeón”, atinó en primera instancia Pedro Gallese.

El actual portero del Orlando City de la MLS pasa el confinamiento social en los Estados Unidos junto a su esposa e hijos. “Estoy pasando la cuarentena en mi casa y disfrutando de mi familia porque todos saben que el futbolista tiene poco tiempo con la familia, viaja mucho, entonces, tratar de disfrutar este tiempo que tengo con ellos”, señaló el golero.

Sobre su excompañero en Alianza Lima, Leao Butrón, comentó: “Siendo arquero solo juega uno y yo entiendo que él como yo queríamos el titularato, pero eso ya depende del técnico y uno trabaja para ser titular y seguro él trabajaba para serlo”.

En alusión a su exdirector técnico en el cuadro victoriano, Gallese quedó sorprendido por su partida y habló sobre la llegada de Mario Salas.

“Me sorprendió porque el profe siempre trata la unión y se había hecho un grupo importante, no estaba yo adentro, pero de nombres importantes que se podía hacer grandes cosas. Yo veía el plantel de Alianza y decía este equipo tenía para pelear hasta lo último de la Libertadores. Sé que es un técnico de trayectoria (Mario Salas), pero no es que lo haya seguido mucho. No sé su forma de plantear los partidos y sus equipos”.