Las noches de transmisiones con las divertidas conversaciones entre los elementos de la selección peruana ya son parte de la rutina de los hinchas de la blanquirroja, al conocer pasajes inimaginables que pasaron los pupilos de Ricardo Gareca.

Esta vez fue el turno de Miguel Trauco y Aldo Corzo, ambos alborotaron las redes sociales con más de un tema desconocido para la afición. El lateral reveló que pasó por una experiencia poco grata antes de adueñarse de la banda izquierda del equipo nacional.

El exjugador de Universitario confesó que una de sus primeras convocatorias a la selección peruana quedó grabada en su memoria gracias a la fría respuesta que encontró en Raheem Sterling, al pedirle intercambio de camisetas.

"Yo iba solo a ver los partidos porque no era titular. Entré al final del partido y le dije a Sterling para cambiar la camiseta, hasta practiqué en inglés para poder pedirle, pero me choteó bien feo. Desde ahí nunca más pido camiseta. Advíncula me vio y se mató de risa”, expresó Miguel Trauco.

Desde entonces, el lateral de la selección peruana aprendió a no volver el mismo favor, salvo que se trate de un conocido del deporte rey o compañero de club, “Desde ahí nunca más pido, me di media vuelta. Solo lo pido si son amigos que sé que no me van a negar, pero si no, no. Tengo la camiseta de Neymar y del ‘Chaval’ Benavente”, sentenció.