Miguel Trauco fue protagonista de una entretenida entrevista que le realizó Aldo Corzo a través del Instagram oficial de la FPF. Si bien tiene buenos recuerdos en general sobre su carrera, el futbolista del Saint-Etienne de Francia manifestó su sentir al haber formado parte del Flamengo de Brasil.

“Mi paso por el Flamengo fue más o menos. Siento que tuve para dar más, pero por no ser brasilero no me daban muchas oportunidades. Entraba, hacía pase gol o dos pase gol, y al siguiente partido en la banca. Siempre se fijaron más en mis errores que en lo que podría brindar”, expresó el lateral de la selección peruana.

Miguel Trauco no estuvo presente en el trascendental choque por la final de la Copa Libertadores; sin embargo, el haber formado parte del 'mengao’ le dio el privilegio de ser galardonado por la victoria sobre River Plate.

El ‘Genio’ acotó que recibió la presea de campeón, pero que del premio económico “no cayó nada”. Lo normal, en estos casos, es que a los futbolistas se les dé un bono, y por el lado de Miguel, no sucedió.

“Tengo mi medalla de Libertadores y Brasileirao. Pero no cayó nada. Se hicieron los coj...”, subrayó entre risas Miguel Trauco al lateral derecho de Universitario Aldo Corzo.

En los últimos meses con el Flamengo, Miguel Trauco no la pasó nada bien; de hecho, no le ampliaron el contrato a pesar de su gran desempeño en la Copa América de Brasil con la Bicolor. Hoy, el natural de Tarapoto se desempeña con el Saint-Etienne de la Ligue 1 de Francia.