¿Dos Santos peruano?: “Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú”

El nombre del futbolista Jonathan Dos Santos ganó notoriedad gracias a su destacado desempeño en Universitario, encandilando a la afición ubicada en la tribuna norte y -según algunos medios- habría despertado interés en Ricardo Gareca.

Mientras el uruguayo espera que la normalidad regrese para retomar sus labores en el club de Ate, el delantero se enfoca en la construcción de su nueva vivienda en su natal Salto, desde donde lo relacionan con la selección peruana.

Jonathan Dos Santos se refirió al respecto asegurando que no dudaría en integrar la blanquirroja y obtener la nacionalidad peruana, pese al poco tiempo que milita en el torneo nacional.

“Oficialmente, todavía no me han dicho nada. Sé que lo dice la prensa y que la gente también quiere que me nacionalice. Es algo que me sorprendió bastante porque llevo muy poco tiempo en Universitario, pero es un club muy grande, el más grande de Perú y tiene muchos hinchas. Creo que le caí muy bien a la gente y no solo a los hinchas de la U. Y por eso piden que juegue en la selección", dijo a Ovación de Uruguay.

PUEDES VER Ricardo Gareca y su comando técnico piden que se le realice prueba de COVID-19 a Edwin Oviedo

“En este momento lo haría sí. Obvio que lo que más me gustaría sería jugar para mi selección (Uruguay), pero tengo claro que es muy difícil. Soy consciente también que llegar lleva un proceso que el maestro Tabárez maneja y es respetable", declaró Jonathan Dos Santos.

Además, el delantero de Universitario añadió: "Por eso pienso que si me quieren nacionalizar para que juegue en la selección peruana, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú”. Sin embargo, cabe resaltar que el requisito principal para tener el DNI peruano es haber vivido cinco años en el territorio nacional.

PUEDES VER Liga 1 Movistar: últimas noticias y posible fecha para que se reanude el fútbol peruano

El medio deportivo hizo hincapié al buen momento que atraviesa Jonathan Dos Santos luciendo la camiseta merengue, pues en los diez partidos que fue titular conquistó seis goles, los que sirvieron para fortalecer el vínculo amoroso con la hinchada.

“Llegó a Universitario de Perú a principios de este año. Jugó solamente seis partidos en el Torneo Apertura incaico, y cuatro por la Libertadores, pero le alcanzaron para meterse en el corazón de los más de nueve millones de hinchas que tiene la 'U'", se lee en el portal.