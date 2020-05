La posibilidad de finalizar la temporada de LaLiga Santander significaría dar por campeón al líder del momento, es decir, Barcelona, sin embargo, para el plantel y afición de Real Madrid eso no debería estar en consideración.

El portero belga Thibaut Courtois fue consultado al respecto, y manifestó que tomar esa decisión sería desproporcionada, ya que el club blanco le pisa los talones y solo tiene dos puntos menos; además, salió airoso en las oportunidades que se han enfrentado.

Courtois aseguró que Barcelona sería un injusto campeón. | Foto: EFE

“Estamos a solo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida”, declaró el guardameta de Real Madrid al programa Sporza de VRT.

Los de Zinedine Zidane se impusieron a los de Quique Setién por 2-0 el pasado 1 de marzo tras haber empatado 0-0 en la primera vuelta y solo dos jornadas antes de que en la 28 se suspendiera el torneo debido a la pandemia por la propagación del coronavirus.

“Creo que debes de ser campeón basándote en todos los partidos. No puedes parar 11 partidos antes de que acabe la temporada. O lo terminamos todo o no lo terminamos, pero sin declarar campeón a Barcelona”, dijo Thibaut Courtois.

"En Inglaterra todavía podría comprender que declaren campeón al Liverpool, porque tienen una ventaja de 25 puntos. ¿Pero qué haces con los ascensos y con los descensos? ¿Y con el dinero de la televisión? Todo tiene un papel importante ahora. Es difícil", añadió.

Preguntado por la Champions League, donde el Real Madrid tendría que remontar un 1-2 contra el Manchester si quiere avanzar a los cuartos de final, Curtois dijo tener “confianza” en lograr una victoria en el Etihad Stadium.

“Teníamos mucha confianza para ganar allí, aunque Kevin De Bruyne puede decir lo mismo”, bromeó a propósito de la estrella del City y compañeros suyo en la selección de Bélgica.