Quique Wolff: “El ‘Cholo’ Sotil era un gran jugador y el ‘Nene’, un grande en todo sentido”

Antes de nombrar al balón como “la caprichosa”, asistir a los estadios como comentarista de ESPN y comentar los goles de figuras como Messi, Cristiano, Ronaldinho, entre otros, Enrique Ernesto Wolff Dos Santos defendió las camisetas de Racing Club, River Plate, Real Madrid, entre otros importantes clubes.

Jugó contra el ‘Cholo’ Sotil y considera al ‘Nene’ Cubillas como un grande para su época. Junto a ESPN crearon Simplemente fútbol, con la idea de devolverle a este deporte todo lo conseguido, además, de homenajear a grandes jugadores y entrenadores. Quique Wolff conversó en exclusiva con La República Deportes sobre cómo vive la cuarentena, la idea de su programa y una que otra anécdota.

-¿Cómo está llevando la cuarentena en su país?

Estoy tratando de cumplir con lo que indica la pandemia y esperando que pase para seguir con las actividades normales.

-Hace unos días Óscar Ruggeri comentó que los días que pasa en su casa por cuarentena son “días perdidos” porque no puede compartir con sus nietos, ¿usted piensa lo mismo?

Creo que hay que ser cautos. Cuando trabajamos nos vamos de viaje y no decimos nada y también estamos lejos y sin ver a nuestros seres queridos. Así que splo resta esperar.

-Para un analista y comentarista de fútbol como usted, ¿cómo vive los días sin partidos? ¿Cómo es su rutina ahora que no hay ninguna liga?

No hay fútbol, pero gracias a Dios, hay vida. Los extraño, pero sigo trabajando con notas para Simplemente fútbol, que está en el aire y también trabajo para lo que me pidan desde ESPN.

- ¿Cómo se dio la transición de pasar de ser un futbolista a periodista? ¿Llegó a estudiar alguna carrera de periodismo deportivo y en qué momento de su vida dio ese paso?

Dejé de jugar y me dí cuenta que, en esos momentos pasaban cosas en el fútbol argentino que no me gustaban como jugador y, por lo tanto, no me iban a gustar como director técnico. Así que después de recoger opiniones de grandes periodistas argentinos sobre que yo tenía que seguir esos pasos, estudié en el Círculo de Periodistas y me llamaron de Radio Continental, aquí en Argentina, y empecé mi carrera.

- Simplemente fútbol lleva en el aire más de 20 años, ¿cómo se originó la idea de hacer este programa?

Con ganas de devolverle al fútbol lo que me había dado y hacer un programa para decirle gracias. Simplemente fútbol es un programa que trata de homenajear a los protagonistas, o sea los jugadores o directores técnicos, y respetar a la pelota, que es en definitiva la única responsable de que se pueda jugar al fútbol. El programa ya lleva en el aire 27 años.

-¿Cómo surgió el curioso nombre “la caprichosa”? Hoy en día, muchas personas suelen decirle así al balón; sin embargo, usted fue el creador de este apelativo.

Porque todos los partidos dependen de ella, que va hacia donde quiere. Uno muchas veces piensa que le había pegado muy bien y se va muy lejos y otras veces cree que le pegó mal y termina siendo un gran gol. Es la principal responsable de todo lo que sucede en un partido.

-De todos los invitados que tuvo en Simplemente fútbol, ¿cuál cree usted que fue su favorito? Con el que contaron diversas anécdotas y la pasó muy bien, porque entrevistó a Ronaldinho, Messi, Ronaldo, Maradona, entre otros…

Todos desde Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, y miles más. Creo que no hay otro programa de fútbol que haya tenido los protagonistas que tuvo, y sigue teniendo, Simplemente fútbol.

- Usted tiene una anécdota con Messi en Wembley, quien se acercó a saludarlo tras ganar la Champions League ante el Manchester United, ¿puede contarnos un poco más sobre esto y cómo inició esta amistad con el argentino?

A Messi tuve la suerte de conocerlo desde que dio los primeros pasos en Barcelona y me da mucha alegría todo lo que consiguió con su gran talento. Lo de Wembley fue que habían ganado la Champions con el Barcelona, él bajaba con el trofeo y yo estaba sentado al lado de la cinta de la escalera y él tuvo la gentileza de dejar la Copa y darme un abrazo.

-Repasando su carrera como futbolista, logró jugar en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid e incluso ganó 2 ligas, ¿cómo surgió la oportunidad de emigrar a España?

Después del Mundial de Alemania 1974, vino la oportunidad de ir a España a jugar en la Unión Deportiva Las Palmas, donde jugué tres hermosos años y después vino el Real Madrid y cumplí mi sueño de jugar ahí y salir campeón en las dos temporadas.

-Llegó a enfrentar al ‘Cholo’ Sotil, cuando este estaba en Barcelona, ¿cierto? ¿Qué tan difícil fue marcarlo?

Jugué contra el ‘Cholo’ Sotil en la selección argentina contra Perú, con la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid contra el Barcelona y compartimos equipo en dos partidos de selecciones de América contra la selección de Europa. Era un gran jugador y fue un placer.

- ¿A qué otro futbolista peruano le tocó enfrentar, ya sea en equipos o selecciones? ¿A quiénes considera como los mejores de ese entonces?

Muchos y muy buenos, pero para no olvidarme de alguno, destaco al Gran Teófilo “el Nene” Cubillas, un grande en todo sentido.

- ¿Cree usted que, tras haber llevado a Perú al Mundial, el nombre de Ricardo Gareca suene más fuerte para dirigir a Argentina en un futuro? Además, ¿qué opinión tiene usted del ‘Tigre’?

Creo que Ricardo Gareca es un gran director técnico y me alegró mucho que haya llevado a la selección de Perú al Mundial y jugara la final de la Copa América, y siga trabajando de una gran manera. Lo que pueda pasar en el futuro no lo sé.

-Uno que está detrás de la pantalla se emociona al ver a Messi, Ronaldo, Neymar y los demás cracks hacer goles. Sin embargo, usted ha tenido y tiene la oportunidad de verlos en vivo, ¿qué sensación le genera poder verlos en el estadio mismo?

Lo bueno se transmite en su casa, en la cancha o donde sea. Me pone feliz.

-Es inevitable hacer la pregunta de Diego Maradona y Messi; sin embargo le daré otro enfoque: ¿cuáles cree que son las características que los diferencian de uno y porqué uno pudo lograr ser campeón del mundo, mientras que el otro ha quedado relegado en las finales?

Si hay que comparar jugadores porque uno fue campeón del Mundo y el otro no, soy un desastre, porque hay muchísimos jugadores que fueron campeones mundiales y nadie se acuerda de ellos, de la manera en que se quiere comparar a uno con el otro.

Los títulos son importante para todos, pero no marcan la diferencia. Ellos, cada uno en su época, fueron y son los mejores del mundo.

-En el caso de Francia y Holanda, suspendieron sus respectivas ligas, ¿considera usted que los demás países deben hacer lo mismo o reanudar sus actividades siguiendo los protocolos indicados por sus estados?

Cada uno maneja sus campeonatos como quiere o como los dejan. Creo que lo mejor es completar algo que alguna vez comenzó y después, cuando se solucione todo, programar lo que va a venir.