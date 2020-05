Así fue el primer encuentro entre Michael Jordan y Kobe Bryant en la NBA

Este último lunes se estrenaron dos episodios más de The Last Dance en Netflix, documental sobre la última temporada de Michael Jordan y sus títulos con los Chicago Bulls. Precisamente en el quinto capítulo se mostró el encuentro entre ‘Air’ y Kobe Bryant en 1998.

En ese entonces se disputó el ‘Juego de las Estrellas’ y Bryant, con apenas 19 años, era catalogado como el sucesor de Michael Jordan. Si bien el documental de Netflix muestra el partido de 1998, tanto ‘Air’ como ‘Black Mamba’ se enfrentaron por primera vez un año antes, en 1997.

Kobe Bryant ya había jugado contra los Chicago Bull en dos oportunidades previas, sin embargo, el “primer gran duelo entre ambos” se dio el 27 de diciembre de 1997. ‘Black Mamba’ lideraba a Los Angeles Lakers, mientras que Michael Jordan era figura indiscutible con los ‘Toros’.

En ese encuentro, Bryant estuvo al mismo nivel que Jordan y logró anotar 33 veces, tres menos que la figura de los Chicago Bulls (36). Este fue el inicio de una nueva etapa en la NBA, el recambio de figuras, así como la amistad entre ambos.

Mira aquí el enfrentamiento

En el documental The Last Dance, Kobe Bryant reveló, poco antes de su fallecimiento, que consideraba a Jordan como su hermano mayor. “De verdad que odio tener discusiones sobre quién ganaría un uno contra uno (contra Michael). No se dan cuenta que si he llegado a algo es gracias a él. No tendría cinco campeonatos sin él, porque fue él quien me enseñó y me dio grandes consejos”, contó ‘Black Mamba’.