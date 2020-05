Samir Nasri no suele tener mucho contacto con la prensa, pero esta vez, en medio de la cuarentena, decidió dar a conocer detalles sobre lo que vivió en el Sevilla FC y de su relación con Jorge Sampaoli. “Fue un amigo, no un entrenador”, empezó diciendo el francés.

“Tuve una relación de amistad con Sampaoli y con Juanma Lillo (ayudante del DT). Fue una relación de padre e hijo. Me daban escalofríos escuchar sus discursos en el vestuario y eso que yo no entendía el español”, contó el exjugador de la selección francesa.

Tras llegar al Sevilla FC a préstamo desde el Manchester City, donde tuvo poca actividad por una grave lesión y no estaba en los planes de Pep Guardiola, Nasri se transformó en uno de los más mimados y contó que el técnico argentino le concedía muchas libertades fuera del campo de juego.

"Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir a una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Solo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana’. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia cuando no tuviera que jugar, él me decía que se encargaría de cuidarme al perro”, reveló el actual futbolista del Anderlecht de Bélgica.

Samir Nasri y Jorge Sampaoli en el Sevilla FC. | Foto: EFE

Sin embargo, el romance del mediocampista galo con el cuadro andaluz derivó en una ruptura cuando fue visto en una clínica de Los Ángeles recibiendo un tratamiento que podía suponer una sanción por dopaje.

“Lo que sucedió en Los Ángeles arruinó mi temporada. Era una inyección de vitaminas, legal y tenía una receta médica. La clínica me inyectó mucho más producto de lo esperado. Estaba destruido porque iba a ser sancionado por dos años. No quería jugar más después de eso. Incluso le dije a Jorge Sampaoli: ‘Déjame a un lado, es inútil’. Pero el entrenador siempre quiso que jugara”, finalizó Samir Nasri.