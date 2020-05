Loris Karius rompió con el Besiktas por una disputa salarial y volverá al Liverpool

El portero alemán Loris Karius ha anunciado este lunes que rompe con el Besiktas turco, el club en el que juega desde 2018 cedido por el Liverpool, después de que la dirección del equipo anunciara hace unas semanas que había una disputa salarial con el jugador.

“Hoy he terminado mi contrato con el Besiktas. Es una pena que acabe así, pero he hecho todo para resolver la situación sin problemas. He tenido paciencia durante meses, hablando con la dirección una y otra vez”, escribió el guardameta alemán, de 26 años, en su cuenta en Instagram.

Aunque no explicó en detalle el motivo de la ruptura, apuntó que se trataba de asuntos de dinero: "Desafortunadamente no han intentado resolver este problema, e incluso han rechazado mi sugerencia de ayudar aceptando un recorte salarial".

El presidente del Besiktas, Erdal Torunogullari, explicó hace dos semanas en las redes sociales que Karius estaba "nervioso" por una disputa salarial y había incluso buscado arbitraje.

"Acudió a la FIFA por su retribución y para finiquitar el contrato. También pide salarios que no le corresponden. Quiere dinero por meses que no ha jugado. Si quiere irse, él sabrá. Nosotros no queremos hacer pagos que no merece", dijo el empresario.

Karius se despidió de sus seguidores turcos subrayando que disfrutó mucho jugando para el club blanquinegro que, dijo, "puede estar orgulloso de tener hinchas tan entregados" que le hicieron sentirse "acogido con los brazos abiertos desde el primer día".

DATO: Loris Karius tapó 25 partidos con Besiktas, encajó 29 goles y 8 duelos sin recibir un gol.

Con información de EFE.