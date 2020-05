Claudio Pizarro, por su amplia trayectoria, guarda infinidades de anécdotas ligadas al fútbol. Una de ellas es la historia detrás de la foto en la que aparece usando la camiseta de Sporting Cristal, siendo él hincha confeso de Alianza Lima. El atacante dio detalles de esta postal que se inmortalizó en el ciberespacio.

Fútbol en América tomó contacto con el atacante nacional y, dentro del rol de preguntas, estuvo el tema antes expuesto. Pizarro trató de recordar en qué contexto se tomó esa foto.

PUEDES VER Hijos de Héctor Chumpitaz aseguran que el exjugador está estable y no necesitó respirador por la COVID-19

“Yo me he visto en esa foto y no me acuerdo cómo ha sido”, empezó contando el delantero del Werder Bremen.

“Si me he puesto la camiseta porque había algo con Cristal en ese momento, o si me la puse para un partido de fulbito, no me acuerdo exactamente. Pero sí existe esa foto”, explicó el excapitán de la selección peruana.

PUEDES VER Universitario anunció que Luis Urruti y Federico Alonso vuelven a Uruguay

Lo que sí es cierto y podría complementar lo que expresó Pizarro, es que los tres clubes grandes del Perú lo tentaron cuando jugaba en Deportivo Pesquero. Hubo conversaciones con ‘rimenses’ y blanquiazules', pero al final su corazón decidió.

“Hubieron posibilidades de Alianza Lima, Universitario y Cristal, pero solo estuve hablando con Cristal y Alianza. Al final decidí por Alianza, obviamente el corazón valió mucho más”, confesó el ‘Bombardero de los Andes’.