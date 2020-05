Cueva sobre Sampaoli: “Fue una falsedad. El siempre habló de ser frontal y conmigo no lo fue”

El 2019 no fue un año positivo para Christian Cueva, pues estuvo varios meses sin jugar, salió de la convocatoria de la selección peruana y dejó al que era su club, Santos, en medio de la polémica, ¿qué fue lo que pasó con ‘Aladino’?

El actual jugador de Pachuca se refirió a lo que sucedió durante su estadía en Brasil con Jorge Sampaoli, en la etapa que enfrió su carrera cuando empezaba a consolidarse como los elementos más regulares que tenía la blanquirroja.

“Tuve una confusión deportiva. No tomé las mejores decisiones tanto personales como futbolísticas. Se me juntó todo y, al verme en Rusia solo, extrañaba a mi familia por eso regresé a Brasil. Los temas personales se me juntaron ahí y fue el momento en el que quebré lo que venía haciendo. Lo deportivo vino por el entrenador que tenía”, expresó Christian Cueva a Movistar Deportes.

Sin embargo, el exjugador de Alianza Lima sorprendió al revelar que su relación con Jorge Sampaoli no terminó siendo grata para él, ya que no habría encontrado el apoyo del DT argentino cuando su continuidad empezaba a peligrar, por lo cual se atrevió a calificar la situación como “falsedad”.

PUEDES VER Hijos de Héctor Chumpitaz revelan que su padre se encuentra estable y no necesitó respirador

“Voy a hablar con él, le explico lo que había pasado. Me atrevo a decirle ‘dame una oportunidad’ o que me diga qué está pasando para poder llegar a un acuerdo. No fue así, me dijo que vaya al día siguiente y me doy con la sorpresa que no iba a entrenar con el primer equipo. Eso para mí fue una falsedad, al final yo no tengo miedo de que me diga que no voy a jugar porque pasa, pero que me diga una cosa y salga con otra. Él siempre habló de ser frontal, pero conmigo no lo fue”, enfatizó Christian Cueva.

Además contó que no se pudo acostumbrar al estilo del estratega de Atlético Mineiro. “A Sampaoli no le gusta mucho la inventiva que tiene el jugador, el ‘chocolate’ como se dice. Por eso choqué con él. Pero no se puede negar las buenas ideas que tenía. Lo que sé del fútbol es que no le puedes sacar el talento al jugador cuando se pueda dar algo, una ‘huacha’, un ‘sombrero’ o una pausa”, cuestionó el jugador de 29 años.