Daniel Ahmed sobre Kluiverth Aguilar: “Tenemos que ayudarlo emocionalmente”

Kluiverth Aguilar es la venta más cara del fútbol peruano. El lateral derecho de Alianza Lima saldrá hacia el Manchester City cuando cumpla la mayoría de edad. Daniel Ahmed, jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo del club de La Victoria lo puso como un jugador con gran proyección y manifestó que es muy completo.

“Kluiverth es una esperanza grande del fútbol peruano. Nosotros lo hemos tenido en el proceso de selección desde muy chiquito. Tiene una gran mentalidad, es el prototipo de un jugador completo a nivel personal y a nivel futbolístico. Capacidad física, rendimiento de juego, y como profesional y joven es excelente. Tenemos esperanzas en él", puntualizó Ahmed.

El trabajo de Daniel Ahmed es potenciar a futbolistas de Alianza Lima para que puedan ser exportados a Europa. Sobre Aguilar, el técnico explicó que hay que llevarlo porque solo tiene 16 años y un gran futuro por delante.

“Tenemos que ayudarlo de lo emocional, en el día a día, en lo humano para que vaya creciendo y formando la mejor carrera posible. Es un ejemplo a seguir, la idea es que haya muchos Kluiverth Aguilar en el fútbol peruano”, indicó Daniel Ahmed.

Una de las problemáticas que presenta jugar en Europa, y sobre todo en un país como Inglaterra, es el idioma. Aguilar ya conoce esta situación por lo que se encuentra estudiando inglés para facilitar su adaptación al Manchester City.

“Para no tener problemas con el idioma desde febrero estoy estudiando inglés más allá que, por ahora, no me veo viviendo en Inglaterra. Mi objetivo es campeonar este año con Alianza y luego irme para allá”, sostuvo Aguilar en Radio Ovación.