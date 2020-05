En Alianza Lima están pendientes por saber cuándo volverá la Liga 1, pero también por la llegada del técnico Mario Salas para tomar las riendas del equipo. La incertidumbre por el arribo del chileno radica en que el gobierno peruano aún no ha aclarado hasta cuándo se mantendrá vigente el cierre de las fronteras, por lo que la fecha de llegada del ‘Comandante’ no está definida.

Ante este panorama, en el club blanquiazul ya tienen un plan de acción en caso el entrenador no llegue a tiempo para la reanudación del torneo. Daniel Ahmed, jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo, señaló que se intentará suplir de la mejor manera una eventual ausencia de Salas.

“Toda el área deportiva de Alianza Lima está preparada para dar soporte al fútbol profesional, ya ocurrió en el partido ante Racing en Argentina. Lo que esperamos es que puedan coincidir los tiempos de Mario con el primer equipo”, manifestó el ‘Turco’ en diálogo con RPP.

“De no ser así, quizá la espera de Mario nos va a obligar a crear un buen funcionamiento para que el primer equipo no pierda tiempo y darle un buen soporte, no solo en mi persona. Hay también varios profesionales en el club que nos juntaremos para seguir sus lineamientos y, cuando llegue él, el tema esté avanzado o a la altura que pretendía que esté”, agregó.

Por otro lado, Ahmed se refirió a Kluiverth Aguilar, jugador que fue vendido hace unas semanas al grupo propietario del Manchester City. “Kluiverth es una esperanza grande del fútbol peruano. Tenemos que ayudarlo en lo emocional, para que vaya creciendo y formando la mejor carrera posible", manifestó.