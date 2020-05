Christofer Gonzales estuvo muy cerca de llegar a Alianza Lima a principio de temporada, sin embargo, el club ‘blanquiazul’ no pudo llegar a la cifra que exigía Sporting Cristal para dejarlo ir. ‘Canchita’ se mantiene en el equipo ‘celeste’ como titular indiscutible.

“Yo todavía tenía contrato vigente y no podía tomar decisiones al respecto, las decisiones las tomaba el club. Pero sí me hicieron llegar la posibilidad que había de partir a otro lado, pero no quisieron aceptarla y tenía que acatar lo que disponía el club”, puntualizó Gonzales.

A través de una entrevista de Instagram, Christofer Gonzales explicó que la decisión de ir a Alianza Lima escapó de sus manos, pues era Sporting Cristal quien debía aceptar o negar su salida hacia La Victoria. Hace unos días, el volante manifestó su deseo de retirarse en Universitario de Deportes, club en el cual debutó profesionalmente.

“Sí, me gustaría retirarme en Universitario. Es un equipo al que le tengo mucho cariño, me formó y me dio la posibilidad de llegar a la profesional, de hecho me gustaría retirarme ahí”, aceptó ‘Canchita’.

Sin embargo aclaró que en este momento su presente está con el equipo del Rimac: “Mi presente ahora es Sporting Cristal y siempre el profesionalismo tiene que estar por delante. No tiene nada que ver una cosa con otra”, precisó el exjugador del Colo-Colo de Chile, quien también dijo que sentía cariño por Melgar de Arequipa.