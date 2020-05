En tiempos de cuarentena por coronavirus las conversaciones entre futbolistas vía Instagram se han hecho cotidianas. Estas interacciones dejan muchas anécdotas y datos desconocidos, como fue en el caso de Jefferson Farfán y Luis Advíncula. El delantero y el lateral de la selección peruana revelaron, entre broma y broma, que Santiago Acasiete estuvo cerca de pegarle a la ‘Foquita’.

Varios días atrás, en otra transmisión vía Instagram, Paolo Guerrero ‘revivió’ anécdotas pasadas de la interna de la selección peruana. El ‘Depredador’ le recordó a Farfán la vez que molestaba al exdefensa central.

“¿Te acuerdas cuando le mentaste la madre a mi tío Acasiete?”, dijo entre risas Paolo Guerrero. “Estaba bien peinadito y tú le dices 'Oye feo de mi... ¿Qué tienes? ¿Te crees Claudio Pizarro?”, remató el 9 de la ‘Bicolor’.

Esa anécdota fue traslada y ampliada en la última conversación que tuvo ‘Jeffry’ con Advíncula en el Instagram de la FPF.

“Un día casi se va a las manos conmigo. Casi me mete golpe, se molestó. Ya el tío no podía más”, indicó el delantero del Lokomotiv Moscú.

Jefferson Farfán habló sobre la pelea que tuvo después de clasificar al mundial

En la conversación con de Farfán con Luis Advíncula también se conocieron detalles del incidente que protagonizó ‘Jeffry’ al salir del Estadio Nacional, luego de la clasificación a Rusia 2018.

"Una vez que salí a celebrar me metieron un ‘guantazo’ (puñete) por las puras. La gente me estaba saludando y agradeciendo por el Mundial y mi luna estaba a la mitad y de la nada siento que me desvían la mandíbula (sic)”, expresó Jefferson Farfán.