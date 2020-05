Kevin De Bruyne es uno de los mejores futbolistas de la actualidad y el referente máximo en el Manchester City, por lo que su continuidad es clave en el proyecto ‘citizen’. El futbolista belga opinó respecto a la sanción impuesta por la UEFA que evitará que jueguen la Champions League por dos años.

El Manchester City no respetó el fair-play financiero impuesto por la UEFA y terminó siendo castigado con no participar de la Champions League por las próximas dos temporadas. El conjunto de la Premier League ha ido al TAS y espera obtener un resultado favorable.

PUEDES VER Hijos de Héctor Chumpitaz aseguran que el exjugador está estable y no necesitó respirador por la COVID-19

“El club nos dijo que iba a presentar un recurso y que estaba casi seguro de obtener recompensa. Espero a ver lo que pasará, pero tengo confianza en mi club. Cuando sepa más, avisaré (sobre una eventual salida). Dos años sin jugar Europa es mucho tiempo, un año lo puedo asumir”, aseguró De Bruyne al diario belga Het Laatste Nieuws.

Sobre la continuidad de Pep Guardiola, De Bruyne no dudó en señalar que el español se quedará en el Manchester City al menos por el siguiente año, pero que su continuidad no depende de él. El belga acrecienta los rumores sobre una eventual salida en caso no puedan jugar la Champions League.

PUEDES VER Universitario anunció que Luis Urruti y Federico Alonso vuelven a Uruguay

Al ser consultado sobre si considera que la Premier League debería regresar, el capitán de Bélgica dejó claro que se reanudará lo antes posible por el impacto económico que podría causar en todos los clubes del torneo.