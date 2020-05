Cesc Fábregas, jugador de fútbol, reveló detalles y vivencias que tuvo durante su etapa como futbolista del Arsenal. Además, explicó las razones por las que abandonó Inglaterra para fichar por el FC Barcelona.

El futbolista formado en las divisiones menores del Barcelona se dio a conocer en el mundo del fútbol cuando jugaba en la Premier League. Cesc Fábregas comenzó su aventura futbolística en el año 2003 de la mano de su exentrenador, Arsene Wenger.

Cesc Fábregas como jugador del Arsenal.

PUEDES VER: La emotiva carta de Fabregas a su bisabuela que superó el coronavirus con 95 años

Fábregas, quien está próximo a cumplir 33 años este lunes 4 de mayo, reveló que las dos últimas temporadas que estuvo en el conjunto londinense, fueron determinantes para poner punto final a su estadía en el Arsenal.

Durante una entrevista que concedió en el podcast ‘Arseblog’, Cesc Fábregas confesó que sentía mucha presión al ser capitán del cuadro de Londres. Incluso, a pesar de los años, el futbolista nacido en España aún reconoce y siente que aquel equipo debió ganar títulos.

“Ese equipo tuvo que ganar algo, y di todo por eso. Cada vez que perdíamos, volvía a casa y lloraba, pero subía al autobús y veía a algunos de mis colegas en el autobús, riendo y acordando a dónde iban a salir por la noche.”, confesaba Fábregas con mucho pesar.

El futbolista, que también participó en partidos con la selección española, reconoció que las actitudes de sus compañeros fueron claves para marcharse de Inglaterra y cambiar la Premier League por la Liga Santander.

PUEDES VER: Arsenal vuelve a los entrenamientos tras 47 días de cuarenten

“Si no fuera por las actitudes de algunos colegas, especialmente en los últimos dos años, me hubiera quedado, pero me di cuenta de que solo Robin van Persie y Samir Nasri estaban a mi nivel en términos mentales y técnicos. No es arrogancia, fue lo que sentí”, confesó el centrocampista español.

Cesc Fábregas esperaba ser contratado nuevamente por el Arsenal

La salida de Cesc Fábregas del Arsenal se dio en agosto del 2011, siendo contratado por el equipo que lo formó como futbolista profesional: el FC Barcelona.

Durante su estadía en el fútbol de España, el mediocampista logró conquistar varios títulos: liga española, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Sin embargo, nunca pudo conquistar la Champions League con los catalanes.

Fábregas celebrando un gol con Lionel Messi en el FC Barcelona.

A mediados del 2014, tomaría a muchos por sorpresa el anuncio de su salida del equipo ‘culé’, pese a las buenas actuaciones que tuvo dentro del campo de juego desde su llegada al club.

“Una vez decida irme del Barcelona, el Arsenal era la primera opción y no podría hablar con otro club durante una semana para ver si el Arsenal me quería o no", comentaba Cesc Fábregas, y agregó: "Finalmente no me dieron respuesta. Solo teníamos que esperar durante una semana entera para ver si respondía”.

Mourinho y su importancia para que Cesc Fábregas fiche por el Chelsea

En aquel momento, junio del 2014, el volante catalán comenzó a escuchar ofertas de distintos clubes, todos ellos de la Premier League. Lo único seguro que tenía el español era regresar a Inglaterra, y sobretodo arribar en el Arsenal.

Pero nada de esto sucedió. Equipos como el Manchester City y el Manchester United tocaron su puerta para mostrarle interés por contar con sus servicios.

La llegada de Cesc Fábregas al Chelsea generó repercusiones en los hinchas del Arsenal.

“Después de una semana tuve mi oportunidad. Hablé con el Manchester City, con el Manchester United y después con José Mourinho, algo que jamás pensé que sucedería”, narraba Fábregas para el podcast ‘Arseblog’.

José Mourinho, que en aquella época había retornado al Chelsea para vivir su segunda etapa como DT en la Premier League, finalmente convenció al futbolista español de fichar por el equipo ‘blue’.

Cesc Fábregas reconoció que luego de la charla con ‘Mou’ quedó muy satisfecho. “Cuando salí de la habitación con Mourinho dije ‘ya está, no necesito hablar con nadie más, me voy al Chelsea’. Lo que me dijo fue lo que el equipo quería hacer, qué pensaba de mí y cómo quería que jugara... Eso es lo que quería”.