El coronavirus ha generado que los campeonatos de fútbol estén paralizados, situación que ha llevado a que diversos clubes de Copa Perú comuniquen a sus jugadores que el torneo no se realizará. Anthony Mamani, exarquero de Alianza Lima, ha sido afectado por la situación.

El club León de Huánuco tenía un acuerdo de palabra con Mamani, sin embargo, la crisis por el coronavirus y la no realización de la Copa Perú han obligado a que los huanuqueños no formen la escuadra que iba a disputar el ascenso.

“Con el León de Huánuco no pasa nada, hablé con el presidente y me dijo que todo quedaba ahí, pues el torneo parece que no se va a jugar. Por eso no se hace cargo de mi pago”, subrayó Anthony Mamani para Depor.

El exjugador ha tenido que poner manos a la obra en el negocio que mantiene con su hermano. "Hace un mes me metí a esto. No me está yendo ni tan bien ni tan mal”, agregó el exarquero de Alianza Lima, quien vende el kilo de pollo a 4.50 y también realiza delivery.

"Vendo 12 a 15 pollos enteros al día. Y de huevos, unos 12 kilos. Hago delivery en todo Chorrillos. Así estoy generando ingresos y también me apoyo en mis ahorros”, explicó Anthony Mamani.