La WWE no ha sabido aprovechar que millones de personas están aislados en sus hogares para subir el rating de sus programas. Ahora, el objetivo de incrementar la sintonía —particularmente de Raw— disminuye tras conocerse que la cadena NBC emitirá la nueva temporada de The Titan Games, producida y presentada por Dwayne Johnson, más conocido como The Rock.

El ‘Campeón del Pueblo’ regresará con la temporada 2 de su popular serie —que en su primer periodo logró una audiencia de 6 millones de espectadores— el lunes 25 de mayo de 8.00 p. m. a 9.00 p. m. (hora del este de Estados Unidos).

El gran problema para la WWE es que el programa de The Rock será en el mismo horario de Raw, programa de lucha libre que ha tenido los peores ratings en la historia durante las últimas semanas de la pandemia del coronavirus.

The Titan Games durará una hora; sin embargo, se ha confirmado que en el día de su debut tendrá una duración de dos horas, algo sumamente devastador para el rating de Raw, que disminuye con cada semana que pasa.

PUEDES VER Batista arremete contra Donald Trump y lo llama “falso presidente”

El portal de lucha libre The Wrestling Observer informó que Vince McMahon no está nada contento con el regreso del programa de The Rock, el cual está inspirado en el régimen de entrenamiento intensivo del excampeón de WWE, donde se verá a atletas profesionales y “estadounidenses comunes” competir por 100.000 dólares.