Jeff Hardy va por todo: “Me encantaría ganar el campeonato de WWE otra vez” [VIDEO]

WWE realizó el viernes 1 un nuevo episodio de SmackDown nuevamente sin público desde el Performance Center de Orlando, Florida. Jeff Hardy volvió a protagonizar un segmento del show y su regreso a los cuadriláteros está cada vez más cerca. El experimentado luchador ofreció una entrevista a un conocido podcast en el cual habló de su futuro.

El popular ‘Enigma’ conversó con Corey Graves en su programa After The Bell (Después de la campana en español) y sin pensarlo dos veces dio a conocer que quiere convertirse otra vez en campeón de WWE. Con Money in the Bank 2020 a la vuelta de la esquina, el miembro de Los Hardy Boyz podría ser la gran sorpresa del evento a desarrollarse el próximo 10 de este mes.

Jeff Hardy sufrió una lesión en una de sus rodillas en abril del 2019 y junto a su hermano ‘Broken’ Hardy’ tuvieron que dejar vacantes los cinturones de la división en parejas. Tras casi un año de recuperación, en marzo de este año volvió a la acción en la marca azul y derrotó a Baron Corbin en una lucha individual.

Asimismo, sus problemas extradeportivos hicieron que se mantuviera alejado de los cuadriláteros, pues en julio anterior fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y tuvo que seguir un proceso judicial que al día de hoy no termina aún. Con estos hechos y su reputación, no apareció en el WrestleMania celebrado el mes anterior.

Sin embargo, parece que la historia vuelve a sonreírle a Jeff Hardy porque desde hace algunas semanas SmackDown viene pasando parte de un mini documental sobre su carrera, vida y excesos. El siguiente viernes volverá oficialmente al ring y todo parece indicar que se medirá a Sheamus.

“Estoy entusiasmado por tener una nueva etapa en mi carrera en solitario. Cuando volví la última vez después de la cirugía, recuperé sensaciones que hacía mucho que no tenía. Me metí en la rivalidad con Randy Orton y tuve mi primer Hell in a Cell. Construir eso fue muy divertido, me sentí importante y relevante de nuevo. Pero ahora, me encantaría ganar el campeonato de WWE una vez más antes de terminar con mi carrera”, sostuvo ‘The Charismatic Enigma’.

Apunta a Brock Lesnar

Jeff Hardy explicó que le gustaría luchar otra vez con Brock Lesnar en su duelo de despedida de esta industria. “Fui su primer combate en WWE y me encantaría poder volver a enfrentarme a él y que, probablemente, me diera una paliza. Él es intimidante y físicamente imponente. Sería algo interesante volver a luchar contra él. Tal vez ese podría ser mi último combate. Es incluso poético, yo fui su primero y él podría ser mi último”, añadió.