Privados de los torneos deportivos y la pasión que se vive en los estadios debido a la pandemia de coronavirus, algunos comentaristas deportivos aprovechan el confinamiento para mostrar en Facebook y Twitter escenas de su vida cotidiana. Ahora sus narraciones están enfocadas en ‘competencias’ de perros y describir las actividades cotidianas de otras personas. Estas se han convertido en verdaderos videos virales.

“Entramos en el último minuto y es Olive el que tiene la posesión, pero en estos momentos Mabel es la más fuerte, cuando debe recuperar su desventaja, cuando utiliza su intensidad...”, se puede escuchar la voz de Andrew Cotter, en uno de los videos virales.

Cotter ha cubierto los Juegos Olímpicos y Wimbledon para la BBC. Pero en este video viral, publicado en su cuenta de Twitter y visto más de 18 millones de veces, narra el combate entre sus dos perros labradores para hacerse con la posesión de un gran hueso de caucho. Su acción terminó conquistando a la audiencia.

Otro video viral de Cotter circula con el título, ‘Me aburría’, ahí narra con énfasis la carrera entre los dos perros por terminar antes un bol de comida.

“Concentrados, determinados, disfrutan. Solo les queda lamer el bol. Dos grandes rivales, pero dos amigos también, vean como se intercambian los bols al final”, narró para más de 10 millones de espectadores.

"Esto muestra hasta qué punto el deporte y lo que llamamos la vida normal nos faltan. Lo dimos todo por sentado y ahora simplemente nos damos cuenta", explicó el comentarista, tras constatar que la popularidad de sus perros supera a la de su podcast de golf.

Su colega ‘freelance’ Nick Heath, que trabaja con la BBC y Sky, se ha especializado en la vigilancia de su barrio, Tooting, en el sur de Londres, como una forma de narrar aventuras.

Su cuenta de Twitter se ha convertido en su diario personal, en su red social se encuentran videos en los cuáles trata de transmitir la sed de victorias que se esconden en el menor detalle cotidiano.

Los peatones se lanzan cuando el semáforo se pone en verde, “la carrera por atravesar la calle” que gana una mujer con leggings.

Un ciclista que desafía una cuesta participa, sin saberlo, en el 'Giro di Tooting' e incluso un caracol avanzando a su ritmo por la calle está inscrito "en una serie de los 1.500 milímetros".

Heath se sorprende por el éxito de sus narraciones, comparte sus videos con la etiqueta #LifeCommentary (la vida comentada).

“Se ha convertido en algo muy popular y no me lo esperaba. Me divierte comentar con la voz que utilizaba en ciertos ‘sketches’ que escribí hace algunos años”, explica a la AFP.