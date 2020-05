El recordado ‘Superboy’, Luis LLontop, se alejó nuevamente del deporte rey para estudiar en el viejo continente y desde la distancia recordó su etapa en Universitario de Deportes, El Pirata y hasta su carrera como cantante.

Mientras el exportero del cuadro crema no cierra la posibilidad de regresar al fútbol, recuerda la mejor etapa que tuvo cuando lucía la camiseta de la 'U', en la que atajó un penal al mítico jugador de Sao Paulo Rogério Ceni.

“Vi que se paró demasiado para un costado y cómo giró el pie, luego todo lo decides en cuestión de segundos”, sostuvo en una entrevista al Trome. Además, explicó lo que ocurrió cuando salió positivo en una prueba antidoping.

Luis Llontop recordó su etapa deportiva. | Foto: GLR

“Yo me rompí la mano en el 2012 y después de esa lesión tomaba un medicamento para la calcificación de huesos y ligamentos”, indicó Luis Llontop sobre el duro momento que pasó cuando tapaba en el arco de Universitario.

En cuanto a su faceta como cantante y la posibilidad de volver a los escenarios, confesó que no lo consideró como una carrera. “Eso fue para vender un poco de humo. Cuando me suspendieron, tuve que hacer tiempo y me puse a ensayar de cantante. Sin duda elijo el fútbol”, expresó.

Finalmente en cuanto a su paso por el club El Pirata contó que no tiene gratos recuerdos. “Era terrible. Un club profesional no puede estar buscando todos los días canchas para entrenar. Una vez fuimos a un terreno que habían adaptado como campo de fútbol y, al costado, las vacas estaban pastando”, sentenció Luis Llontop.