Leyenda de la NBA arremete contra Michael Jordan: “Me trató como un estúpido”

Isiah Thomas, ganador de dos anillos de la NBA y líder de los Bad Boys de Ditroit Pistons, volvió a arremeter contra Michael Jordan, estrella de los Chicago Bulls. El documental ‘The Last Name’ mostró escenas de la rivalidad entre ambos deportistas que marcaron una época en el baloncesto mundial.

Thomas fue uno de los mayores obstáculos de Jordan en la NBA, quienes dominaron la competencia durante varias temporadas por su físico y juego rudo. La primera pelea se dio en la final de la Conferencia Este de 1991 donde los Bulls vencieron a Detroit y se retiraron sin despedir a los vencidos.

Mientras que la segunda fue cuando se armó la lista para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Según medios estadounidenses, Michael Jordan se bajó de la nómina del Dream Team a Isiah Thomas.

“Definitivamente me trató como un estúpido, porque nos hemos visto posteriormente, y nunca tuve esa reacción de él. Incluso siempre fue muy amable con mi familia, y hasta le regaló unas zapatillas a mi hijo. Esa competencia que tuvimos en el campo pensé que terminaba ahí, en el campo. Yo no tengo nada contra él y lo admiro como jugador de básquetbol. Nunca viví una situación poco amable con él", dijo el exentrenador de Indiana Pacers y New York Knicks a la CBS Sports.

Con respecto a las escenas del documental, Thomas negó que Jordan haya sido el más golpeado, a pesar de que los Bad Boys de Detroit crearan las ‘Jordan Rules’ que consistía en derribar a ‘MJ’ cada vez que intentaba encestar el balón. “No creo que en esa época haya habido un jugador más golpeado que yo. Iba mucho al cesto contra gente grande”, explicó.

“Los 80 fueron de cuatro grandes equipos con grandes jugadores. Boston con Bird y McHale; Lakers con Magic y Kareem, nosotros y los Sixers con el Doctor J. Los cuatro eran muy físicos. Lo que pasa es que ponen videos solo de Detroit. Los demás también jugaban así. A mí me golpeaban los Bulls. Me pegaba Oakley, me pegaba Horace Grant", concluyó.