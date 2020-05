Las jugadas de Lionel Messi en sus inicios con las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys no son un secreto, pues existen varios videos y fotografías de esos momentos circulando en la red. En cambio, sobre las lesiones que sufrió el astro argentino cuando era niño se sabe muy poco.

Por esta razón, una instantánea suya con el brazo enyesado a los 11 años se ha vuelto viral entre los usuarios de las redes sociales. La cuenta de Instagram La Liga de los Clubes, especializada en cubrir a los equipos de la Liga Platense de Fútbol, en Argentina, publicó la curiosa imagen.

PUEDES VER: Jonathan Dos Santos podría dejar Universitario por un tema económico pendiente

La foto corresponde a un partido entre la ‘Lepra’ y Gimnasia y Esgrima de La Plata por un campeonato juvenil realizado en 1999. Allí se aprecia a ‘Lio’ recostado en el campo del antiguo estadio del club Aldosivi, junto a sus compañeros y rivales, con un yeso producto de una lesión sufrida algunos días antes.

Sin embargo, cabe aclarar que no es la primera vez que se escribe sobre el asunto. En el 2018, el portal Infobae publicó un artículo de Federico Cristofanelli al respecto, en el que se cuenta una anécdota de Messi.

De acuerdo con el autor de la nota, el joven futbolista decidió viajar con el equipo pese a que, por su condición, era imposible que jugara. Aún así, el rosarino llevó consigo sus chimpunes, canilleras y vendas en un bolso que cuidaba celosamente.

Cuando la madre de uno de sus compañeros lo descubrió y le preguntó la razón, ‘Lio’ solo atinó a responder: “Yo sé que si Quique (Enrique Domínguez, su entrenador en ese entonces) me necesita en la final, me va a sacar el yeso y me va a poner”.

PUEDES VER: Campeón del mundo con Alemania le pidió a Zambrano que lo lleve a Boca Juniors

“Era una locura absoluta que pasó solamente dentro de su cabecita de niño. Esto marca lo que era Leo desde chiquito”, señaló Domínguez al ser consultado muchos años después por Cristofanelli.

Messi no llegó a actuar en aquel duelo de 1999, pero eso no impidió que siguiera participando en muchos otros campeonatos infantiles. Un año después, viajaría a Barcelona para empezar a escribir su impresionante historia en el cuadro catalán.