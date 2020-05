El colombiano Jhonnier Montaño lleva más de diez años viviendo en el Perú y actualmente milita en el Sport Chavelines de la Segunda División. El mediocampista de 37 años llegó en 2007 para jugar por Sport Boys y luego pasó por clubes como Alianza Lima, San Martín, Melgar y Cantolao; además de un segundo periodo en el cuadro blanquiazul y rosado, respectivamente.

Sin embargo, antes de que iniciara su periplo en tierras peruanas, Montaño era considerado una de las promesas del fútbol colombiano. Con tan solo 16 años, ‘Jhonny’ la rompió en una Copa América 1999 y anotó un gol contra Argentina. Tras mostrar su picardía y buen manejo con el balón, fue fichado por el Parma de la Serie A, donde ganó una Supercopa Italia de ese año.

Jhonnier Montaño contó que la Juventus intentó ficharlo en dos oportunidades pero el Parma no aceptó su venta. Además, comentó la buena relación que hizo con el italiano Gianluigi Buffon y el francés Liliam Thuram.

"La muerte de mi madre cuando tenía 17 años, me quitó las ganas de jugar. A eso se sumó que el Parma había vendido a todas sus figuras y a mí me negó dos veces la posibilidad de ir a la Juventus. Fue una época muy dura, no quería saber nada del fútbol profesional", dijo Montaño a Movistar Deportes.

“En el Parma mis padrinos eran Lillian Thuram y Gianluigi Buffon. Thuram me recomendó dos veces en la Juventus. Con Hernán Crespo también formé una gran amistad, vivimos juntos más de un año”, concluyó.