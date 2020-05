Maradona: “Es mentira que Lionel Messi me imponía jugadores en la selección argentina”

El medio español Sport recordó una sonada entrevista que brindó Diego Armando Maradona sobre su paso en la dirección técnica de la selección argentina y los rumores de una supuesta manipulación de Lionel Messi para armar el equipo albiceleste.

En el 2015, el actual entrenador de Gimnasia de La Plata explicó que nadie intervino en las decisiones que tomó mientras fue seleccionador, como se aseguraba previo al Mundial de Sudáfrica 2010, competencia en la que Argentina fue eliminada en los cuartos de final.

Diego Maradona negó que se haya reunido con la estrella del Barcelona e hizo la aclaración que eso tampoco sucedió con el expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona.

Messi estuvo bajo el orden de Maradona en la selección de Argentina, el 2008-2010. | Foto: EFE

“No, no. Absolutamente lo desmiento, yo no me senté con nadie. Yo no me senté ni con Bilardo ni con Grondona, todo corre por cuenta mía. Yo hablaba con Mascherano, cuando tenía que hablar, que era el capitán, y a ‘Lio’ lo dejaba libre”, enfatizó el ‘Pelusa’.

Además, calificó de traición la realización de ese tipo de arreglos. “Sí, sí. Es mentira que Leo me imponía un jugador o yo hablaba con Lionel Messi para... no. No, eso no, eso es traicionar al resto del plantel, y yo traidor no soy”, sentenció Diego Maradona.

En cuanto a su pasado, aseguró que solo tiene un motivo para lamentarse. “Lo que no haría es lo de la enfermedad, lo de la enfermedad que me llevó a no poder disfrutar de mis dos hijas en su mejor momento. Pero después no cambiaría absolutamente nada, porque fui líder, me sentí líder y cuando llegué al Napoli me sentí como un jugador mimado que venía a darle alegría a la gente”, sentenció.