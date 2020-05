Leao Butrón es uno de los referentes de Alianza Lima en los últimos años con la conquista del título nacional del 2017 y los subcampeonatos del 2018 y 2019. Sin embargo, la temporada pasada tuvo poca continuidad con el fichaje de Pedro Gallese, el ‘1’ de la selección peruana, quien se convirtió en el titular del arco ‘blanquiazul’.

El experimentado portero de 42 años aseguró que nunca tuvo un cruce con el técnico Pablo Bengoechea, quien renunció en marzo por los malos resultados y problemas en la interna, pero reveló que nunca entendió por qué lo relegó a la banca de suplentes y decidió optar por Gallese.

PUEDES VER Kluiverth Aguilar recibió valiosos consejos de Forlán tras fichar por el Manchester City

“Nunca voy a discutir la decisión de un director técnico. Nunca tuve un mal entrenamiento y siempre di todo para jugar bien. Realmente, no entendí por qué nunca fui titular indiscutible para Pablo Bengoechea. Entiendo que estaba Pedro Gallese, que no es cualquier arquero. Sin embargo, el jugador siente cuando el entrenador te tiene o no confianza”, dijo Butron a 7novenos.

Por otro lado, Butrón habló sobre las conversaciones que ha tenido con el nuevo técnico Mario Salas, quien aún no ha podido integrarse a la institución por el cierre de fronteras en Chile y Perú por la pandemia del coronavirus.

PUEDES VER

“Tuvimos varias charlas con el profesor Mario Salas. Él nos viene mostrando videos de cómo quiere trabajar el día a día, qué es lo que busca en general de Alianza Lima, qué es lo que busca de la parte posterior del equipo, salir jugando. Los detalles los va a ver cuándo el cuerpo técnico esté por Lima. Creo que su idea será la misma que tuvo con Sporting Cristal, sobre todo en la intensidad”, sentenció.