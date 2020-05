Jorge Luis Pinto dio a conocer la razón por la que no volvió a Alianza Lima

Tras la salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima, el nombre de Jorge Luis Pinto volvió a salir a la palestra como posible reemplazo del uruguayo en tienda íntima, pues, como se recuerda, el estratega colombiano dejó huella en Matute en 1997 luego de conseguir que el cuadro ‘blanquiazul’ celebre un título nacional después de 18 años.

El técnico se mostró dispuesto a volver, pero eso jamás se concretó y finalmente Alianza se decidió por el chileno Mario Salas. Semanas después de dicha elección, Pinto confesó que fue a Víctor Hugo Marulanda a quien no le interesó su retorno al club.

“Entiendo que a Marulanda no le interese que yo esté en Alianza Lima, que ‘es caro’. Él sabe cómo hablo yo y sé cómo es él. Yo respeto, tiene su estilo y puede hacer lo que crea conveniente si los directivos se lo permiten, pero que no se hablen cosas indebidas o atrevidas sobre mí. En Alianza han dicho un montón de cosas feas sobre mí que no voy a permitir”, dijo a Movistar Deportes.

El estratega recordó cuáles fueron sus palabras cuando pisó suelo peruano para tomar las riendas de Alianza. ”Lo primero que les dije cuando llegué fue que era un técnico exigente, que no quería llegar a Alianza para que al mes nos jodamos todos. Vivo muy bien en Colombia, he estado en buenos equipos y me dijeron ‘eso es lo que necesitamos’", agregó.

Asimismo, Pinto contó que cuando llegó a Matute no tuvo una buena relación con Juan Jayo, pero que esta fue mejorando con el paso del tiempo. "Un día, Jayo llegó mal dormido, lo llamé aparte y le dije que no podía llegar así una vez más. Él estuvo en contra mía y de mi trabajo, pero ahora es un gran amigo porque entendió y se transformó como persona. Le tengo un gran cariño”, finalizó.