Atravesando su quinta temporada de blanquiazul, Carlos Beltrán se siente 100 % identificado con Alianza Lima, razón por la cual considera imposible la posibilidad de lucir los colores de su archirrival, Universitario de Deportes.

El popular ‘Che’ confesó que a inicio de esta temporada, el club de Ate consultó -sin hacer una propuesta formal- sobre la probabilidad de que integre las filas del plantel conducido por Gregorio Pérez, a la cual respondió con un inmediato no, por el respeto y fidelidad al cuadro de La Victoria.

“Terminé el año bien y yo no sabía si iba a renovar con Alianza Lima. Dijeron que nos iban a llamar y no me llamaban, y una persona que me está ayudando me dijo que lo habían contactado de Universitario y le habían preguntado solamente si yo jugaría allí, nada más. Yo le dijo que no, por el tiempo que tengo en Alianza y por lo que me brindó”, expresó a Gol Perú.

Carlos Beltrán explicó la razón por el incondicional cariño que tiene por Alianza Lima. “A mí me ayudó un momento. No tengo vergüenza en decirlo, yo llegué acá con el bolso, un par zapatillas, una ropa de vestir y unas cuantas cositas más. Venía por unas vacaciones, pero pensando en que me podía quedar a jugar. A mí me ayudó bastante Alianza en ese aspecto. Sé valorar eso y se lo trato de retribuir como puedo y es jugando al fútbol”, añadió.

En cuanto al final de su carrera, reveló que a sus 29 años espera seguir en el torneo peruano hasta dos temporadas más. “Yo no sé hasta cuando juegue. Quiero jugar uno o dos años más en Alianza Lima, no quiero jugar cinco años ni siete años más porque estoy pensando en irme para casa. Extraño mucho a mi familia. Ya voy trece años acá y necesito verlos”, sentenció.