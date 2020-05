WWE SmackDown EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | LIVE STREAMING | Se llevará a cabo HOY (ONLINE por Fox Sports 3) desde el Performance Center de Orlando, Florida. Este nueva edición del show azul la podrás seguir a través del minuto a minuto que hará La República Deportes.

¿A qué hora ver WWE SmackDown Live?

La transmisión de WWE SmackDown Live, donde habrán luchas clasificatorias para el evento Money in the Bank 2020, comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas este programa de lucha libre:

México - 6.00 p. m.

Ecuador - 7.00 p. m.

Colombia - 7.00 p. m.

Estados Unidos - (Florida, Whasington D. C., Nueva York y Miami) - 8.00 p. m.

Venezuela - 8.00 p. m.

Bolivia - 8.00 p. m.

Paraguay - 9.00 p. m.

Chile - 9.00 p. m.

Argentina - 9.00 p. m.

Uruguay - 9.00 p. m.

Brasil - 9.00 p. m.

Pese al incremento de personas contagiadas por el coronavirus (COVID-19), la WWE continúa llevando a cabo su programación semanal y este viernes en SmackDown nos mostrará luchas importantes de cara a Money in the Bank 2020.

Esta noche se conocerán a los últimos integrantes de la lucha de escaleras del mencionado evento, tanto para la rama masculina como femenina. Dolph Ziggler y Otis protagonizarán un candente combate, al igual que Mandy Rose y Carmella.

Dos atractivos combates en SmackDown para conocer a los últimos integrantes de Money in the Bank. | Foto: WWE

Por otro lado, Daniel Bryan y King Corbin —ya clasificados para Money in the Bank— se verán las caras en una lucha individual, luego de que este último haya sido ayudado por sus “amigos” para vencer a Drew Gulak la semana pasada.

Finalmente, los recién ascendidos de NXT, The Forgotten Sons, tendrán una lucha no titular ante los campeones en pareja de SmackDown: The New Day. Big E y Kofi Kingston buscarán venganza luego de haber sido atacados de imprevisto en el anterior show.

¿En qué canal ver WWE SmackDown Live?

Para seguir las incidencias de WWE SmackDown en español, podrás verlo por el siguiente canal de transmisión para toda América Latina: Fox Sports 3.

No obstante, si deseas sintonizar el show de la marca azul en inglés, en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por FOX Deportes y por Internet a través de WWE Network.

