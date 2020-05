‘Puma’ Carranza: “Alianza Lima me buscó, pero me quedé en la 'U'"

José Luis Carranza es uno de los grandes ídolos de Universitario de Deportes. El ‘Puma’ Carranza pasó toda su vida en el club ‘crema’, donde salió campeón ocho veces del campeonato local; sin embargo, en una oportunidad fue contactado por Alianza Lima.

Sobre cómo llegó a ser futbolista, el ‘Puma’ reveló que llegó al Lolo a los 13 años y entrenaba todos los días. “¿Cómo no voy a estar agradecido? Entré a la ‘U’ y veía a mis ídolos, aprendí hasta de su forma de juntarse y conversar. Siempre hablaba con Leo Rojas, era un ‘crack’”, asegura el exjugador para Movistar Deportes.

José Luis Carranza tuvo la oportunidad de ir a Racing de Argentina cuando llevaba dos años en primera con Universitario, pero no se fue porque tenía que cumplir su palabra con el club ‘crema’.

De acuerdo al ‘Puma’ Carranza, Alianza Lima lo buscó cuando tenía cuatro años en primera, sin embargo, no estuvo dispuesto a salir de Universitario. “Les agradecí, pero me quedé en la 'U'”, reconoció el exjugador.

“Siempre voy a estar ligado a Universitario, nadie me va a quitar eso. Es donde me dieron la oportunidad y donde me enseñaron a respetar“, puntualizó José Luis Carranza, quien pasó toda su vida futbolística en el cuadro crema.

El ‘Puma’ recordó a Roberto Martínez, quien fue su compañero de mil batallas en Universitario de Deportes. “Él hubiera podido jugar en cualquier lado”, concluyó al respecto.