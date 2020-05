Marcelo: “No quiero salir y creo que el Real Madrid no me dejaría”

El brasileño Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, aseguró que ve su futuro como jugador del equipo blanco porque no tiene deseos de marcharse y piensa que el club no le dejaría. Él desmintió que haya estado cerca de reunirse con Cristiano Ronaldo en el Juventus.

"Yo no quiero salir y creo que el Real Madrid no me dejaría. Estoy muy bien en Madrid desde que llegué con mi familia. Es mucho tiempo y tengo una historia increíble. Me parece bien que haya equipos que me quieran, no sé si la Juve”, dijo en un directo en Instagram con el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro.

“Hace dos años ya había firmado con ellos y tenía puesta la camiseta porque no sabía vivir sin Cristiano. La gente se inventa muchas cosas. Me parece bien que sus aficionados me pongan mensajes buenos", agregó.

Y aunque recordó a Cristiano Ronaldo, no ocultó que el rival que más problemas le ha creado dentro de un terreno de juego es Lionel Messi. “Contra el Real Madrid la gente juega como si fuera el último partido de su vida. Como ataco mucho, la gente viene por mi zona. Ante Cristiano nunca jugué, pero Messi es Messi, sería hipócrita decir otro jugador como el más difícil de marcar”, comentó.

Marcelo no se pronunció a la hora de elegir al mejor entre Cristiano y Messi. “No puedes decir quién es mejor, yo he jugado diez años con Cristiano y la motivación que te da dentro del campo es única, cómo te lleva arriba. Messi está parado y de la nada construye gol”, destacó.

Con información de EFE.