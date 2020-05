Bale lanza guiños a la MLS: “Me gusta; me interesaría”

Gareth Bale aprovechó la cuarentena para elogiar el crecimiento de la liga de fútbol de Estados Unidos, la MLS, y dijo que le “gustaría” jugar en Los Ángeles, una ciudad donde pasa sus vacaciones y practica golf.

“Me gusta la MLS, es una Liga que está subiendo mucho los últimos años y que continúa con su crecimiento gracias a mejoras en estadios, en las instalaciones y con los jugadores que están llegando. A muchos les interesa ahora ir a América. Definitivamente, es algo que me interesaría. Me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí”, atinó a explicar en una entrevista al podcast The Hat Trick.

Meses después de la polémica que generó al celebrar con su selección la clasificación para la Eurocopa con una bandera de su país con la leyenda ‘Gales, Golf, Madrid’; en ese orden, Bale explicó lo ocurrido.

"Vi la bandera que los chicos me habían mostrado unas semanas antes y algunas imágenes. Hicimos bromas y algunos dijeron que si nos clasificábamos, después del partido la sacarían para celebrarlo. Yo les dije que no iba a cogerla. Yo celebraba que nos habíamos clasificado para la Eurocopa y reía por eso", justificó.

Bale se mantiene en su domicilio cumpliendo con las restricciones sanitarias, pero también aprovechando el tiempo para estar con su familia. “Normalmente jugamos cada tres días en nuestro estadio y fuera, y no tienes mucho tiempo. Ahora lo disfruto más con ellos”, contó el ‘Expreso de Cardiff’.

De sus compañeros en el vestuario del Real Madrid destacó la relación que mantiene con Luka Modric y Toni Kroos. “Hablo mucho con Luka porque ya habíamos estado juntos en el Tottenham y luego en el Real Madrid. Nos llevamos muy bien. Es el peor jugando al golf que he visto”, bromeó. “También hablo mucho con Kroos, aunque me llevo bien con casi todos mis compañeros”, añadió.

Con información de EFE.