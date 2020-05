Luis Advíncula es uno de los futbolistas más importantes de la selección peruana. El lateral ha paseado su fútbol por varios países del mundo y este viernes 1 de mayo protagonizó una divertida transmisión en vivo vía Instagram, donde aprovechó en vacilar al portero Diego Penny.

Advíncula fue entrevistado por César Vivar de Ovación desde la red social y reveló algunas anécdotas vinculadas al experimentado guardavallas de la USMP.

“Diego tiene esos días que es crack, que es Benji Price, y también tiene esos días que no trae las manos”, atinó el popular 'Bolt’, para posteriormente soltar las carcajadas.

Advíncula sobre su paso por Hoffenheim: “En Alemania estuve de vacaciones”

El pasado miércoles Luis Advíncula y Jefferson Farfán realizaron una divertida transmisión en vivo desde Instagram, para hablar sobre la selección peruana, el paso por clubes de Europa y algunas otras historias deportivas.

En medio de la pandemia por coronavirus, los integrantes de la ‘Bicolor’ aprovecharon para contar datos de su carrera profesional que no han sido revelados.

El ‘Rayo’ recordó su paso por el Hoffenheim y señaló: "Yo también estuve en Alemania, pero de paseo, cómo no me voy a acordar si manejé cuatro horas para llegar a tu casa. Me acuerdo de eso. A Alemania fui de vacaciones y a aprender alemán”, dijo, desatando la risa de Jefferson Farfán.