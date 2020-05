El 2015 fue un año inolvidable para Johnnier Montaño, pues en esa temporada se coronó campeón nacional del torneo peruano por primera (y hasta ahora) única oportunidad. El colombiano logró el título con Melgar luego de vencer en la final a Sporting Cristal, equipo que también lo quería para esa campaña, según ha declarado recientemente.

Aquella vez el volante optó por aceptar la oferta del cuadro arequipeño porque no le gustó el trato que le dio la dirigencia rimense. El jugador de 37 años reveló que en el club de La Florida se mostraron muy indecisos al negociar su llegada, pero lo que más le incomodó fue la charla que mantuvo con uno de los directivos.

“La segunda vez que me llamó Cristal (en 2007 hubo un interés) fue antes de irme a Melgar. Me dijeron que me querían, luego que no, luego que sí otra vez. Yo les dije que ya no, porque había arreglado con Melgar”, contó Montaño en una entrevista con Movistar Deportes.

Por suerte para él, tomó la decisión correcta, pues a fin de año pudo celebrar su primer título desde que llegó a jugar al Perú. Además, pudo cobrarse una revancha personal. “El dirigente con el que hablé y que no mencionaré, me dijo: ‘Allá no vas a ganar nada’. El día que campeonamos en Arequipa, lo vi en la cancha y le dije: ‘Así que no íbamos a ganar nada, ¿no?’”, expresó.

Además del campeonato conseguido, el veterano futbolista señaló que aprendió mucho durante su etapa como jugador del ‘Dominó’.

“Cuando llegué a Melgar, pensaba que sabía todo del fútbol y en realidad no sabía nada. Fue el equipo donde más corrí y donde aprendí a marcar. Además, tuve a Juan Reynoso, que es de los mejores entrenadores en el Perú. Recuerdo que nos decía: ‘aquí no hay figuras, el único titular es el balón’”, apuntó.